シント＝トロイデンMF伊藤涼太郎が決勝弾ベルギー1部シント＝トロイデンに所属するMF伊藤涼太郎は現地時間5月2日に行われたユニオン・サン＝ジロワーズ戦に先発出場した。劇的な後半アディショナルタイムの決勝ゴールを含む2-1の勝利に貢献。ベルギー紙「Het Belang van Limburg」は「またもや歓喜の瞬間！100分に伊藤がPKで勝利に導く」と本拠地を熱狂の渦に巻き込んだ背番号13の活躍を絶賛した。試合は序盤に動いた。前半12