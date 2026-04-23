駅の無人化によって移動の自由を侵害されたとして、大分県内の障害者ら6人がJR九州に損害賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁は23日、原告の請求を棄却しました。 【写真を見る】【速報】JR駅無人化訴訟、障害者らの請求を棄却「移動の自由」侵害認めず大分地裁 この裁判は、駅の無人化について、原告側が「移動の自由を侵害し、合理的配慮を欠く行為」として、JR九州に対し1人あたり11万円の損害賠償を求めていたものです。