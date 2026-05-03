関係者「想像できず衝撃的だ」旭山動物園（北海道旭川市）の焼却炉で妻の遺体を燃やしたとして、死体損壊容疑で逮捕された園職員の鈴木達也容疑者（３３）は、飼育員として園のブログや動画に何度も登場し、動物の生態などを説明していた。鈴木容疑者の働きぶりを知る人たちの間には驚きが広がっている。市によると、鈴木容疑者は２０１５年に職員として採用され、１８年からは飼育員として勤務していた。１８年発行の園の広報