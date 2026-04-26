盲導犬にリードなしの犬が近づいたことが原因で転倒して負傷したとして、視覚障害者の女性が、犬の飼い主に約１７０万円の損害賠償を求めた訴訟が、松山地裁今治支部で争われている。女性は「盲導犬に犬を近づける危険性を広く知ってほしい」と訴えるのに対し、被告側は「すぐに呼び戻し、けがはさせていない」などとして請求棄却を求めている。（松山支局宇仁菅玲香、氷見優衣）訴状などによると、愛媛県今治市に住む５０歳