特定危険指定暴力団、工藤会の元幹部による恐喝事件の被害者が工藤会のトップら3人に損害賠償を求めた裁判で、福岡地裁はおよそ1450万円の支払いを命じました。この裁判は、北九州市の男性が工藤会の元幹部の男から2018年からおよそ3年にわたり「みかじめ料」として1200万円を脅し取られたとして、工藤会総裁の野村悟被告（79）と、会長の田上不美夫被告（69）など3人に対し、1450万円あまりの損害賠償を求めているものです。男性