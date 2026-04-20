特定危険指定暴力団工藤会の元幹部による恐喝事件の被害者が工藤会のトップら3人に損害賠償を求めた裁判で、福岡地裁はおよそ1450万円の支払いを命じました。この裁判は、北九州市の男性が工藤会の元幹部の男から2018年からおよそ3年にわたり「みかじめ料」として1200万円を脅し取られたとして、工藤会総裁の野村悟被告（79）と、会長の田上不美夫被告（69）など3人に対し、1450万円あまりの損害賠償を求めているものです。男性