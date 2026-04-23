東京地裁＝東京・霞が関2015年に不正会計問題が発覚した東芝に対し、有価証券報告書の虚偽記載などによる株価の下落で損失を被ったとして、海外の機関投資家ら14企業が計約217億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、うち1企業に対する約1785万円の支払いを命じた。判決によると、請求を退けられた13企業は、投資家に代わり株を管理する金融機関などの第三者名義で東芝株を保有。一方、認められた1企業は自己名