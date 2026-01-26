¡ÖAUTOMOBILE COUNCIL 2026¡×¤Î³«ºÅ³µÍ×¤¬È¯É½¡Ã¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø
º£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¤È¤Ê¤ëAUTOMOBILE COUNCIL¤Î³«ºÅ³µÍ×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ´ü¤Ï2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ïº£Ç¯¤âÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¤Ê¤ë¡£
2026Ç¯¤Ï¼¡¤Î10Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Âè£²¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼Ö¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤È¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ä½÷À¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â°ì¿·¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤È¤â¤Ã¤ÈÎø¤ò¤·¤è¤¦¡£¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¾¾²¼¿Ê»á¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¼ÖÎ¾´ØÏ¢¤Î¼ç¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼Ö¤Î¿è¿Í¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¡Ö¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥É¤ÎÀ¤³¦¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡ÖDesigned by ¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¡×¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯ÀË¤·¤¯¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¨¥ë¥³¡¼¥ì¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥À¤ÎÄÉÅé´ë²è¡Ö¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥¶¥¬¡¼¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Å¸¼¨Í½Äê¼ÖÎ¾¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅù¤Ç¿ï»þ¸ø³«¡¦¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
Ì¾¾Î¡§AUTOMOBILE COUNCIL 2026(¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ë ¥«¥¦¥ó¥·¥ë 2026)
²ñ´ü¡§2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÆü»þ
¡¡Premier DAY¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡10:00¡Á18:00¡Ê¥×¥ì¥¹¥¿¥¤¥à¡¡10:00¡Á13¡§00¡Ë
¡¡DAY 2¡§4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡10:00¡Á18:00
¡¡DAY 3¡§4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10:00¡Á18:00
²ñ¾ì¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì4.5.6¥Û¡¼¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÆÃÀßÃó¼Ö¾ì¡§ÎÙÀÜ¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¡Ê²ñ¾ì¤Þ¤ÇÀìÍÑ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ë¤ÆÁ÷·Þ¡Ë
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¹ñºÝ²ñµÄÅï3³¬ ²ñµÄ¼¼
¼çºÅ¡§AUTOMOBILE COUNCIL ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆâ
ÆâÍÆ
1¡Ë¥á¡¼¥«¡¼/¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë»ÔÈÎ¼Ö¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤ÎÅ¸¼¨
2¡Ë¿·À¤Âå¼«Æ°¼Ö¤ÎÅ¸¼¨
3¡Ë¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä
4¡Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¾¦ÉÊÅ¸¼¨¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÅ¸¼¨
5¡Ë¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä
6¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¤Î°ÆÆâ
7¡Ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä
8¡Ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¼Â»Ü
9¡Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü
10¡Ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀßÃÖ
URL
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§ https://automobile-council.com/
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯ ¡§https://www.facebook.com/automobilecouncil/
X ¡§ https://twitter.com/Automobile_twit
Instagram¡§https://www.instagram.com/automobilecouncil/
Ìä¹ç¤»¡§AUTOMOBILE COUNCIL 2026»öÌ³¶É
ÅÅÏÃ¡§03-6426-5317¡¡e-mail¡§ info@automobile-council.com
