Octane
-
連載：アナログ時代のクルマたち｜Vol. 82 ポルシェ944
ポルシェの歴史を見ていると、時代の変わり目に何か新しいものを作ると、それはリアエンジンの911を引き立たせ、結果として誕生からすでに60年以上を…
-
グラスヒュッテのタイムピース全55点を特別展示｜グラスヒュッテ・オリジナル、グラスヒュッテ腕時計 100 周年記念展
2025年をもってグラスヒュッテ時計製造技術180周年を迎えたグラスヒュッテ・オリジナルは、2026年もまた記念の年を迎えている。本年は、懐中時計から…
-
「何台、売れるのか？」当初の予想は大外れ｜スタンツァーニとダラーラが語る、ミウラ誕生のとき【後編】
この記事は 「ただ、私たちはレースがしたかっただけです」｜スタンツァーニとダラーラが語る、ミウラ誕生のとき【前編】の続きです。【画像】ファク…
-
ロータスがヘセル・ファクトリー開設60周年記念キャンペーン「HETHEL 60」を実施
ロータスは1948年、エンジニアであり稀代のイノベーターであったコーリン・チャップマンによって創業した。1966年に拠点を英国ノーフォーク州のヘセル…
-
「ただ、私たちはレースがしたかっただけです」｜スタンツァーニとダラーラが語る、ミウラ誕生のとき【前編】
晩年のパオロ・スタンツァーニとジャンパオロ・ダラーラが、ふたりの名声を決定づけたスーパースポーツカーについて語った。マッシモ・デルボが、その…
-
BMW Z4で英仏海峡を渡り、フランスで美食を味わう旅｜『Octane』UKスタッフの愛車日記
『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。今回は2004年BMW Z4 3.0iでフランスへ渡り、イギリスとは異なる時間の流れを堪能したロバートのレポートを…
-
KARUIZAWA MOTOR GATHERING 2026が9月5日(土)〜6日(日)に開催！テーマは「Heritage to Future」
古くより文化人が愛する地、軽井沢にて今年もサステナブルモビリティライフイベント「KARUIZAWA MOTOR GATHERING 2026」が開催される。カール・ベンツ…
-
日本三大稲荷・豊川稲荷で開催された、クラシックカーで楽しむ一味違う「夜詣で」
守護神として祀られている豊川吒枳尼眞天が白い狐に跨っていることから、いつしか「豊川稲荷」と親しまれ、商売繁盛や金運上昇、家内安全を授け…
-
伝説の地トリエステでマセラティの刷新3モデルを試す｜グラントゥーリズモ、グランカブリオ、グレカーレ国際試乗会
トライデントロゴの100周年という節目を迎えたマセラティ。グラントゥーリズモ、グランカブリオ、そしてSUVのグレカーレというブランドの象徴と販売の…
-
美食を楽しむラグジュアリーな屋形船「SENTO」が瀬戸内にデビュー
「日本の価値を上げる」をミッションに、建築、テクノロジー、ホスピタリティを融合させた別荘を提供しているNOT A HOTELより、オリジナルデザインの…
-
往年のグラチャンカーによる白熱のバトル「ワールドヘリテージ GC リターンズ 2026」が岡山で開幕！
日本グランプリの中止により、独自の新しいレースとして、翌1971年から富士スピードウェイで始まったのが通称”グラチャン”と呼ばれる「富士グランチ…
-
ダンヒル「Heritage in Motion」第2章となる「Century」発表
クラシックカーの魅力は、古さそのものではない。革の艶や金属の摩耗、手で操作する機構の感触に、走ってきた時間が刻まれていることだ。ダンヒルが発…
-
エキゾチックカーでエキゾチックな旅を｜マセラティで中国西域シルクロードを行く！
2026年の今年、マセラティがユーラシア大陸横断のグランドツーリングを企画した。イタリアはボローニャにあるネプチューン広場で、かの海神の像が携え…
-
「自ら操作し運転する歓び」を再認識できる！｜ポルシェ911Rは「デジタル時代のアナログ・ポルシェ」
2016年に登場した991型ポルシェ911Rは、発表と同時に世界中のポルシェ愛好家たちを熱狂させた。生産台数はわずか991台。GT3 RSと同じ500psを発生する4…
-
「好き者」を呼び寄せる、年に一度の自動車の祭典｜西川 淳のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード探訪記
毎年初夏にイギリスで開催される「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード（FoS）」。車好きならその名を耳にしたことがあるだろう。年に一度…
-
初期型からワンオフ・スパイダーまで！歴代ランボルギーニ・ミウラの識別指南
初期量産モデルからワンオフモデルまで、ランボルギーニ・ミウラの変遷をマシュー・ヘイワードが解説する。【画像】あなたはすべて識別できる？歴代ラ…
-
娘も一緒に「バウンス」！家族で楽しむ戦前車｜『Octane』UKスタッフの愛車日記・番外編
『Octane』UKの愛車日記・番外編。今回はUK版編集部に寄せられた、戦前車を愛する女性リアノンからの、1924年ダッジと1930年式フォードへの愛情あふれ…
-
アストンマーティンDB5に捧げる、ブライトリングの美しい新作モデル「トップタイムB01 クロノグラフ 41 トリビュート トゥ Aston Martin DB5」
アストンマーティンとブライトリングは、1960年代から続く両ブランドの共通のレガシーを腕元に体現するモデルとして「トップタイムB01 クロノグラフ 4…
-
40年をかけて選び抜かれた60台｜ティエリー・ディエック・コレクション、2027年2月パリへ
2027年2月5日、アールキュリエル・モーターカーズがパリで、欧州市場に登場した個人コレクションとしては近年例のない一括出品を行う。「L'Éloge…
-
生みの親キャロル・シェルビー自身が所有したシェルビー・コブラ・デイトナ・クーペがオークションに登場！
フェラーリ250 GTOを打ち負かすという明確な目的のもと、わずか6台のみ製造されたシェルビー・コブラ・デイトナ・クーペ。その3台目として1963年後半…