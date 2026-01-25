この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で「なぜ先物が上がると現物株も上がる？世界初の先物は日本で300年前に生まれた。」と題した動画を公開。株式市場でよく聞く「先物」について、その仕組みと歴史を解説した。



動画の冒頭、田端氏は「そもそも先物が上がってるってどういうことか説明できる？」と問いかける。多くの人が混同しがちなPTS（私設取引システム）との違いについて、氏は「PTSと先物は根本的に違う」「全く違うもんです」と断言。PTSが既存の株式を時間外に取引する仕組みであるのに対し、先物取引は全く別の概念だと説明する。



この記事の主眼は、先物取引の起源が約300年前の日本にあるという歴史的視点だ。田端氏は「実はこの大阪でなぜ先物をやってるかということに関しては、300年ぐらい昔からの古い歴史があります」と語る。世界で初めて近代的な先物取引が行われたのは、大阪の堂島米会所だったという。当時、米は通貨のような役割を果たしており、各地の藩は堂島で米を売買していた。米の生産者である農家は豊作による価格下落を、米の買い手は凶作による価格高騰を恐れる。そこで、将来の米をあらかじめ決めた価格で売買する契約を結ぶことで、双方のリスクをヘッジする仕組みとして先物取引が生まれたのだ。



さらに、先物取引の多くは、現物を実際に受け渡しするのではなく、契約時の価格と決済時の価格の差額だけをやり取りする「差金決済」で行われる。この仕組みにより、少ない証拠金で大きな取引が可能になるレバレッジ効果が生まれ、取引が活発になる。田端氏は、この差金決済という高度に抽象化された金融取引の仕組みが、現代の株式市場において「尻尾が胴体を振り回す」ように、先物市場が現物市場に大きな影響を与える一因だと解説。300年前に日本で生まれたこの画期的なシステムが、現代の金融市場を理解する鍵であることを示唆した。