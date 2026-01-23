名古屋を拠点とする人気ご当地アイドルグループ「dela」の元メンバー浦上奈々（浦上なな）氏（25）が、日本維新の会の公認候補として、衆院選（27日公示、2月8日投開票）愛知9区から出馬することが22日、発表された。

浦上氏は前日21日、「松浦奈々」名義で活動していた同グループの活動終了と所属事務所退所が発表されたばかり。電撃的な転身に、ファンからも驚きとエールが入り交じった反応があがっている。

「dela」の公式Xでは21日、「dela9期生松浦奈々事務所退所のお知らせ」と題し、「タイトル通り本日2026年1月21日（水）を持ちまして松浦奈々はdelaの活動を終了し、双方合意の上、名古屋美少女ファクトリーとの契約も解除となります」と報告。「尚、活動終了の事由につきましては明日1月22日（木）16:00ごろから本人を含む関係者から記者会見が行われる予定です」と記された。

翌22日には、維新が浦上氏を衆院選の公認候補としたことを発表。浦上氏は同日、政治活動を報告するインスタグラムで、会見を行ったことを発表した。ジャケット姿でガッツポーズする写真や会見の写真をアップし「本日は衆院選の公認候補予定者発表記者会見を名古屋市役所市政記者クラブ会見場にて行いました！緊張もありましたが、改めて覚悟が固まりました。若い世代の声、そして皆様のお声を国政に届けるため、全力で挑戦してまいります」と決意をつづった。

浦上氏は、その直近の投稿では、維新の愛知第9区（津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡）支部長に任命されたことも報告。「25歳、若い世代として将来に責任を持つ政治を実現する。その役割を担う覚悟です。身を切る改革を軸として、経済再生と少子化対策、教育改革などを推し進めてまいります」と記していた。プロフィルでは「南山大学法学部卒業・元IT企業社員」と紹介されている。

「dela」の公式Xも、浦上氏の会見を受け投稿。「元delaメンバーの浦上なな(dela9期生松浦奈々)さん(25歳)が、本日名古屋市内記者クラブにて記者会見に出席し、第51回衆議院議員総選挙に立候補を表明いたしましたのでお知らせさせていただきます」と記すと、「※公認政党・選挙区の表記は控えさせていただき事象のみのお知らせとさせていただきます」と補足した。

一方で、浦上氏はアイドル活動を告知するインスタグラムでも22日、脱退を報告。「ここで得た経験や皆様からいただいた応援は、私にとって一生の宝物です。これまで出会えたすべての皆様に、心から感謝しています。本当にありがとうございました」などとつづった。14日には「生誕祭」イベントを行ったばかりで、ファンからは驚きの声もあがっている。

delaは2012年に名古屋で結成。初代キャプテンは犬塚志乃（犬塚絢香）、グラビアアイドルの沢口愛華らを輩出している。