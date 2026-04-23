日本維新の会の池畑浩太朗衆院議員が2026年4月22日にXで、池畑氏の事務所スタッフが、東京五輪・パラリンピックの選手村を再整備した「晴海フラッグ」で長時間駐車をしていたとして、謝罪した。GT-Rのダッシュボードに池畑氏の名前と「衆議院」の文字が入った駐車許可証？Xでは22日、晴海フラッグの車寄せに長時間駐車している車があるとする投稿が拡散していた。その車は日産・スカイラインGT-Rで、ダッシュボードには池畑氏の名