1·î20Æü¡¢Netflix¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£4·î27Æü¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ºÙÌÚ¤µ¤ó¤¬ÂçÀª¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤òÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¯»Ñ¤Ê¤É¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢NetflixºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«ÅÁ¾®Àâ¤Î¼¹É®¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ºî²È¤ò±é¤¸¤ë°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤é¤Î±éµ»¤â¤³¤³¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£ºî¤ÇºÙÌÚ¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß37ºÐ¤Î¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤ÎºÙÌÚ¤µ¤ó¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡ÈÏ·¤±¥á¥¤¥¯¡É¤ÇÅÐ¾ì¡£´é¤Î¤·¤ï¤ä¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤Ê¤É¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«»ö¤ÊÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢
¡ÔºÙÌÚ¿ô»Ò¤ò¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÌµÃã¿¶¤ê¤¸¤ã¤Í¡©¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É·ë¹½´ó¤»¤Æ¤¤¿¤Í¡¼¡Õ
¡Ô½÷Í¥¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤ï¡ª»÷¤Æ¤â»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ì½Ö¤Ç¤âºÙÌÚ¿ô»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¡Õ
¡Ô¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤ÎÏ·¤±¥á¥¤¥¯¤¹¤´¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ½çÄ´¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2020Ç¯12·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤È·ëº§¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½ºß¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¸ÍÅÄ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö1·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ëÆæ¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¹¥É¾¤ÇÂè1ÏÃ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï13.3¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¡¢º£´ü¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÇ¯Îð¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡ØÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡Ù¤Ç¤ÏÉý¹¤¤Ç¯Îð¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Î¡ÈÉý¡É¤Î¹¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¡È2¿Í¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡É¤¬2026Ç¯¡¢Âç³èÌö¤·¤½¤¦¤À¡£