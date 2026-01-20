「ゴミ拾いして食べれるゴミは食べた」ローン7500万円で破産、63歳男性が語る“どん底”からの再起
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】草もゴミも食べてた…建設業63歳の年金インタビュー」と題した動画を公開。動画に登場した建設業に従事する63歳の男性が、7500万円のローン破産やホームレス生活といった壮絶な半生を赤裸々に語った。
インタビューは、男性が62歳から年金を繰り上げ受給しているという話から始まる。その理由について、男性は「早よ貰って早よ死んだ方が良い。この国は信用できん」と、政治への不信感を吐露。イギリス人の友人から「よく日本は革命が起きんね」と言われたエピソードも明かし、独自の価値観を覗かせた。
男性の人生が暗転したのは49歳の時。7500万円のローンが返済不能となり自己破産。銀行からは財布にあった350円まで回収されたという。これを機に離婚も経験し、自暴自棄な生活に陥った。所持金が底をつき、「公園に行ってはゴミ拾いして、食べれるゴミがあったら食べて。草を食ベよった」と、約1年半に及ぶホームレス同然の生活を送っていたことを告白した。
その後、脳梗塞で倒れ、精神病院への入院を経て、男性は人生を見つめ直す。現在は建設会社で働きながら、月約6万5千円の年金を受け取っている。壮絶な経験を経たからこそ、「息ができて、空気が吸えて、太陽の光を浴びれるだけでありがたい」と語る男性。その言葉には、どん底から這い上がってきた人間の強い生命力と、日々の暮らしへの感謝が満ちていた。
