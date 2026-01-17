テレビやラジオ、YouTubeでコメンテーターとして活躍し、2025年のNHK紅白歌合戦ではゲスト審査員にも選ばれた文芸評論家・三宅香帆さん。三宅さんが考える“読書する意味”や、年始めにおすすめの本を聞きました。

著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社新書）は「新書大賞2025」を受賞。昨年9月に発売された『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』（新潮新書）は現在10万部を突破しています。

■三宅香帆おすすめ 小説で読むバイオレンスアクション

――1か月で約20冊ほどを読んでいるとのことですが、2026年の「年始におすすめの本」はありますか？

『ババヤガの夜』っていう、2025年に『ダガー賞』（英国推理作家協会賞）を受賞して話題になった一作なんです。海外で話題になったってことでもありますけど、ぜひ日本の方にも読んでほしいなと思っています。そんなに長くないので一気に読めるんじゃないかなと思います。

――どんな内容ですか？

バイオレンスな話なんですけど、主人公の女の子がすごくけんかが得意で、そのけんかの腕を暴力団に「こいついい腕してるな、一緒にやらないか」って（腕を）買われるんですよね。自分のルーツってどこにあるのかとか、バイオレンスなアクションもあったりして、アクション＝映画ってイメージされる人も多いと思うんですけど、この小説のドライな感じから始まるアクション。すごくかっこいいので、ぜひ文章で読んでほしいです。

■三宅香帆が気になった2025年「文芸トピック」 200万部突破“新時代の青春小説”

ほかにも三宅さんに「2025年を表す5冊」を聞いたところ、直木賞作家の最新作から、米国大統領選に関する新書まで多様な5冊を紹介してくれました。

【三宅香帆さんが選んだ「2025年を表す5冊」】

・『僕には鳥の言葉がわかる』鈴木俊貴

・『イン・ザ・メガチャーチ』朝井リョウ

・『世界99』（上・下）村田沙耶香

・『福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会』加藤喜之

・『「あの戦争」は何だったのか』辻󠄀田真佐憲

――「1年を表す5冊」を教えてもらいましたが、ほかに三宅さんが気になった、書籍や文芸界のトピックはありましたか？

“成瀬あかり”シリーズで100万部はめちゃめちゃ大ニュースだったと思います（2025年11月取材、2026年1月現在は200万部を突破）。100万部ってあまりないので、今の時代にも面白い小説は100万部行くんだって結構元気づけられました。いわゆる青春小説というか、主人公が滋賀の中で過ごす話なんですけど、青春小説って今までは自分の進路に悩んだりだとか、人間関係に悩んだりだとか、思春期の葛藤を描くことが多かったんですけど、成瀬って全然悩まないんですよ。（主人公は）SNSもあまり見ていないし。やりたいことだけやる、あまり悩まないヒロインっていうのがすごく新鮮に映って、自分の楽しいことをちゃんとやるいいヒロイン像だなって思いました。

――三宅さんの話を聞いていると、ヒット作といわれるものはどこか時代を反映しているように感じます

話題になるということは、今のみんなの気分を捉えているって事なんじゃないかなと思います。ヒットするものって、なんとなくみんな思ってるけどあまり言葉になってなかったりだとか、なんとなく今みんなが気になってることをすくい上げているものなんじゃないかと思うので。ヒット作品はどこか時代を反映しているんじゃないかと思います。

■三宅香帆はなぜ本を読むのか

1年間で約240冊を読む三宅さん。普段どのように書店を見ているのか。そして三宅さんにとって本はどういった存在なのでしょうか。

――書店にはどれくらいの頻度で行きますか？

なんだかんだ週1か週2みたいな感じです。時間空いたりとか、予定と予定の間に時間あると思って書店さん行くとか。パトロールみたいな。

――書店で手に取るもの、ひかれるのはどんな本ですか？

タイトルが気になっていたりとか、好きな作家さんの新刊とか、あとはSNSで見かけて読みたかったんだよな、っていうものは手にしますね。

――無数にある本の中から、自分好みの本や自分にとっての“当たり”を探す力を養うにはどうしらいいですか？

やっぱりまずは好きな作家さんを増やしていくっていうのが結構大事かなと思っていて。この作家さんの書くものだったらどれも面白いなって人が増えていくと、なんとなく「こういう分野があるんだ」とか「こういう棚に置いてあるんだ」とか分かってくる。“推し作家さん”を見つけるのがまずは早いのかなって思います。

――三宅さんが本を読む理由はなんなのでしょうか

本を読んでいくと自分の中で表現する言葉が分かるというか、「こういう理由でこういうことしてるんだ」とか、いろんな文脈の言葉が見つかるので、それがすごく本のいいところだなって。インターネットとかだと自分が好きなものばかり見ちゃうので、言葉が狭まっていく気がするんですけど、本は昔のものも読めたり、違う国の言葉も読める。そこがすごく、いろんな言葉を見つけられる場所だなと思いますね。