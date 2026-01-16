従業員が信じた経営者からのメールは偽物。1億円をだましとられました。

警察によりますとおととい、岐阜県多治見市に住む60代の経営者の男性を差出人とするメールが、男性の会社のアドレスに届きました。

メールには「LINEのグループを作り経理担当者を招待してください」などと書かれていました。

「直ちに1億円を振り込むように」

その後、LINE上で「直ちに1億円を振り込むように」との指示があり、これを信じた従業員がきのう、指定された口座に送金しました。

その後、さらに4800万円を送るように指示があり、不審に思った従業員がメールアドレスを確認し、詐欺の被害に気づきました。



岐阜県内で会社経営者をかたる詐欺は、去年の暮れから今回で3件目で、被害額はあわせて2億5000万円にのぼっています。