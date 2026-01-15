Ž¢¤³¤Î´Ö¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ¹¤Ç¤¹¤èŽ£¸Ä¿Í»ñ»º24Ãû±ß¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥óÁª¤Ó¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÊÖ¤·¤¿Ž¢¤é¤·¤¤²óÅúŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢·¬¸¶¹¸Ìï¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¡¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê10¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ÈÅÅ¤òÇã¤¦¤È¤¤°¤é¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦
¤Ê¤¼²È¤Ï¿µ½Å¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ë¡¢³ô¤Ï¿ôÊ¬¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤«
¡Ö³ô¼°Åê»ñ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö´í¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹ø¤¬°ú¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤«¤Ä¤ÆÅê»ñ¤ÇÂç¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤È¤Ê¤¯ÉÝ¤½¤¦¤Ç¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤ËÅê»ñ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Î¤è¤¦¤Ë¸µ¶â¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢³ô²Á¤¬µÞÍî¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¡×¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤¢¡¢³ô¤Ê¤ó¤«¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤¬¡Ö¤½¤Î´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ì¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤É¤ì¤À¤±Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤é»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÅê»ñ²È¼«¿È¤ÎÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¥«·î¤â¤«¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¨¤Æ¤·¤Æ³ô¼°Åê»ñ¤Ï¿ôÊ¬´Ö¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤è¤êÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òÇã¤¦¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð²È¤òÇã¤¦¤È¤¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÂ¨·è¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤ÎÍøÊØÀ¡¢±Ø¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¡¢³Ø¹»¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢ÉÂ±¡¤ÎÍÌµ¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Æ¬¶â¤ä¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²È¤Û¤É¹â³Û¤Ç¤Ê¤¤²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤·¡¢Ìë¤Î¿©»ö¤ÎÅ¹¤äÎ¹¹ÔÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¸òÄÌ¼êÃÊ¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï³ô¼°Åê»ñ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÍè¤Ê¤é¡Ö¹â²Á¤ÊÇã¤¤Êª¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½½Ê¬¤ËÄ´ºº¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ò¤í¤¯¤ËÆÉ¤Þ¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ï¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¡×
¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¡Ö¤³¤Î´Ö½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¾®¼ª¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Í¡¢200³ôÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤Ç¤¹¡£º£¤Ê¤é¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÃ¯¤«¤¬´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯Å¹Áª¤Ó¤äÎ¹Àè¤Î¥Û¥Æ¥ëÁª¤Ó¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯¤ÆÎÉ¤¤Å¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í¤Ï»öÁ°¤ËÄ´¤ÙÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤ÇÈæ¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ºÇÔ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï³Î¼Â¤Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡ÖÍÌ¾¿Í¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡Ö¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬¶¯¤¯´«¤á¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤Ç³ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¿Í¤¬¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Ëè²óÆ±¤¸Å¹¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤³¤Î´Ö¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶Å¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÎÅ¹¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«³Î¼Â¤Ë¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
²ñ¼Ò¤ÎÃæ¿È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³Î¼Â¤Ë¾¡¤Æ¤ë´ë¶È¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¡ÖÇã¤¤»þ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤Þ¤Í¤·¤ÆÇã¤¦¤è¤ê¡¢ÍýÍ³¤ò¤â¤Ã¤ÆÇã¤ª¤¦
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬Åê»ñ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¤è¤¯ÃÎ¤ê¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ëÊ¬Ìî¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤òË¬¤Í¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¾¯¤·ÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤è¤¯ÃÎ¤ë³¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åê»ñ¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ëÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³¤¬É¬Í×¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÖÀìÌç²È¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤ÊÍýÍ³¤ÇÇã¤¤¡¢¤Þ¤¿µÕ¤ÎÍýÍ³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î³ô¼°Åê»ñ¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Ö¥°¥ì¥¢¥à¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È»Õ¤ÎÆ°¸þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬Î®¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë¤³¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ç¤³¤Î²ñ¼Ò¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Âê¤Ç°ìËÜ¤Î¾®ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢100³ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Åê»ñ¤Ë¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ëÍýÍ³¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¡û¡û¤¬Çã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ö¡û¡û¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¿ÍÇ¤¤»¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¤É¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤¤¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤¦¤Î¤«¡×¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Åú¤¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³ô¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÍýÍ³¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À³ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÃµÄå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë
ÌäÂê¤Ï¡Ö¾®ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤±¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¿Í¤Î»Õ¾¢¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊ¹¤¹þ¤ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ´ºº¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥ì¥¢¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿ô»ú½Å»ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ä¸¦µæ³«È¯¡¢±Ä¶ÈÂÎÀ©¡¢¸ÜµÒ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿Í¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢´ë¶È¤Î¾ÍèÀ¤äÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼Î®¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎã³°¤Ê¤¯·Ð±Ä¿Ø¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1960Ç¯Âå¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤Î³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Þ¥Ï¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇÆ±¼Ò¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ËÅê»ñ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¥¬¥¤¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Âç³Ø±¡À¸»þÂå¤ËË¬Ìä¡£²¿»þ´Ö¤âÃ´Åö¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤½¤Î³Î¿®¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ñ¶â¤ÎÂçÈ¾¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±Ä¿Ø¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï°ìÈÌ¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡Ö¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤éÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢À®¸ù¤Î³ÎÎ¨¤Ï¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ë
¡Ø¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È ²ÚÎï¤Ê¤ëÎ®µ·¡§¸½ÂåÈÇ¡Ö¥«¥µ¥ó¥É¥é¡×¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿Æü¡Ù¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥¿¥Ð¥³¥ê¡¿ËÒÌîÍÎ Ìõ¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡¢2010Ç¯¡£
¡Ø¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¾¡¤Ä¡ª¡Ù¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥¦¡¿Ê¿ÌîÀ¿°ì Ìõ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¢1999Ç¯¡£
¡Ø¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤ÎÌ¾¸ìÏ¿¡Ù·¬¸¶¹¸Ìï Ãø¡¢PHP¸¦µæ½ê¡¢2012Ç¯¡£
¡Ø¸ÌÀ¤Ê¤ëÅê»ñ²È¡§³ä°Â³ô¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤È¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÊýË¡¡Ù¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¡¿ÅÚ¸÷ÆÆÍÎ ´Æ¡¢ÁýÂôÏÂÈþ¤Û¤« Ìõ¡¢¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢2000Ç¯¡£
¡ØºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡§¤¢¤Ê¤¿¤â¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Ü¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¥í¥Ð¡¼¥È¡¦P¡¦¥Þ¥¤¥ë¥º¡¿ÌÚÂ¼µ¬»Ò Ìõ¡¢¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢2003Ç¯¡£
¡Ø¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë¡§¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÅÁ¡Ê¾å¡Ë¡Ù¥¢¥ê¥¹¡¦¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¡¿Éú¸«°ÒÈÙ Ìõ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡¢2009Ç¯¡£
¡Ø¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë¡§¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÅÁ¡Ê²¼¡Ë¡Ù¥¢¥ê¥¹¡¦¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¡¿Éú¸«°ÒÈÙ Ìõ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡¢2009Ç¯¡£
¡ØÀ¤µª¤ÎÁê¾ì»Õ ¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥ê¥Ð¥â¥¢¡Ù¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¹¥ß¥Ã¥Æ¥ó¡¿Æ£ËÜÄ¾ Ìõ¡¢³ÑÀî½ñÅ¹¡¢2001Ç¯¡£
¡ØÅê»ñ»²ËÅ¥Þ¥ó¥¬¡¼¡§À¤³¦°ì¤ÎÅê»ñ²È¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤¿ÃË¡Ù¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥¦¡¿ÁýÂôÏÂÈþ Ìõ¡¢¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢2001Ç¯¡£
¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¡ÖÄ¶¡×À®Ä¹³ôÅê»ñ¡§ÉáÄÌ³ô¤ÇÉáÄÌ¤Ç¤Ê¤¤Íø±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ù¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦A¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¡¿¹Ó°æÂóÌé ´Æ¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡¢2000Ç¯¡£
¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡õ¥²¥¤¥Ä ¸åÇÚ¤È¸ì¤ë¡§³ØÀ¸¤«¤é¤Î21¤Î¼ÁÌä¡Ù¥»¥ó¥²¡¼¥¸¥é¡¼¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ÊÔ¡¢Æ±Í§´Û¡ÊÈ¯Çä¡Ë¡¢2008Ç¯¡£
¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ¡§À¤³¦°ì¤ÎÅê»ñ²È¤¬¸«¤¿¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤ë²ñ¼Ò¡¢ÌÇ¤Ó¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦A¡¦¥«¥Ë¥ó¥¬¥à Ãø¡¿ÁýÂô¹À°ì ´Æ¡¢¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢2000Ç¯¡£
¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ¡ÊÂè4ÈÇ¡Ë¡§À¤³¦°ì¤ÎÅê»ñ²È¤¬¸«¤¿¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤ë²ñ¼Ò¡¢ÌÇ¤Ó¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦A¡¦¥«¥Ë¥ó¥¬¥à¡¿Ä¹Èø¿µÂÀÏº ´Æ¡¢¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢2014Ç¯¡£
¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ¡ÊÂè5ÈÇ¡Ë¡§À¤³¦°ì¤ÎÅê»ñ²È¤¬¸«¤¿¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤ë²ñ¼Ò¡¢ÌÇ¤Ó¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦A¡¦¥«¥Ë¥ó¥¬¥à¡¿Ä¹²¬È¾ÂÀÏº ´Æ¡¢¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢2021Ç¯¡£
¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¹ç½°¹ñ¡§À¤³¦ºÇ¶¯¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ù¥í¥Ê¥ë¥É¡¦W¡¦¥Á¥ã¥ó¡¿Á¥ÌÚËãÎ¤ Ìõ¡¢¥Ñ¥ó¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢2011Ç¯¡£
¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È ÅÁÀâ¤ÎÅê»ñ¶µ¼¼¡Ù¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¡¿ÅÏÉôÅµ»Ò Ìõ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡¢2016Ç¯¡£
¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î³ô¼çÁí²ñ¡Ù¥¸¥§¥Õ¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¡¿¹õÎØÆÆ»Ì Ìõ¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¢2009Ç¯¡£
¡Ø¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÅê»ñ¸¶Â§¡§À¤³¦No.1Åê»ñ²È¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤¤¤«¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤«¡Ù¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥¦¡¿Ê¿ÌîÀ¿°ì Ìõ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¢2008Ç¯¡£
¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¿Í¤Ê¤ê Åê»ñ¤Ï²ÁÃÍ¤Ê¤ê¡Ù¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥í¡¼¥¦¥§¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥ó¥¯ Ìõ¡¢Áí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡¢1998Ç¯¡£
¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤Î³ô¤Ç¾¡¤Ä¡Ù¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¿»°¸¶½ßÍº¡¦ÅÚ²°°Â±Ò Ìõ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¢2001Ç¯¡£
¡ØÆü·Ð¥ô¥§¥ê¥¿¥¹¡ÙÂè194¹æ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢2011Ç¯11·î27Æü¡£
----------
·¬¸¶ ¹¸Ìï¡Ê¤¯¤ï¤Ð¤é¡¦¤Æ¤ë¤ä¡Ë
·ÐºÑ¡¦·Ð±Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1956Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÐºÑ¡¦·Ð±Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£¶È³¦»æµ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¥È¥è¥¿¼°¤ÎÉáµÚ¤ÇÍÌ¾¤Ê¼ã¾¾µÁ¿Í»á¤Î²ñ¼Ò¤Î¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¼°¤Î¼ÂÁ©¸½¾ì¤ä¡¢ÂçÌîÂÑ°ì»áÄ¾·Ï¤Î¥È¥è¥¿¥Þ¥ó¤òÉý¹¤¯¼èºà¡¢¥È¥è¥¿¼°¤Î½ñÀÒ¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥ºÌ¾¸ìÏ¿¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¡Ö»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë8¤Ä¤ÎÅ¯³Ø¡×¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿¼°5W1H»×¹Í¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢KADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê·ÐºÑ¡¦·Ð±Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ·¬¸¶ ¹¸Ìï¡Ë