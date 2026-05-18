将棋の藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が１８日、「第３４回関西囲碁将棋記者クラブ賞」を受賞し、大阪・高槻市の関西将棋会館で表彰式に出席。歯列矯正の治療が好結果につながっている…かもしれないと明かした。６年連続６回目の受賞となった藤井六冠。高槻市内で１７日に第８４期名人戦七番勝負第４局を終えて、タイトルを防衛したばかりの疲労を感じさせることなく、時折笑みを浮かべるなど、リラック