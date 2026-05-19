「個人のお客さま８名に関する情報、および法人のお客さま19社の名称が外部から閲覧可能な状態となっていたことを確認しました」５月12日に開かれた会見で、西日本シティ銀行の村上英之頭取はこう発言して頭を下げた。村上頭取が謝罪したのは、若い女性行員がSNSに投稿し大炎上したトラブルについて。女性行員は、同行の支店と思われる執務室内で撮った動画をインターネット上にアップしたのだ。「動画には『業務目標』が書かれた