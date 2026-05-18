みんな大好きといっても過言ではないGW(ゴールデンウィーク)。どうやら喜んでいるのは人間だけでなく、猫さんも同じようで…。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で18万表示を突破！「疲れた体に沁み入る笑い」といったコメントが寄せられ、1.8万件を超えるいいねを集めています。 【写真：『キャットウォークにいる猫』を見ると、２本足で…『神々しい瞬間』】 猫様の神々しい姿 Xアカウント「