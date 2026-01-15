¶¶²¼Å°»á¡¡Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î¡È¾ò·ï¡É¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÎ©·ûÌ±¼ç¤¬³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦·ûË¡´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò»ëÌî¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ëÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÏÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê¹Åç3¶è¡Ë¤é¸½¿¦µÄ°÷¤ò´Þ¤á¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÎ©Ì±Â¦¤Î¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢³ÆÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¸õÊä¤òÆ±¤¸Ì¾Êí¤ËÅÐºÜ¤¹¤ë¡ÖÅý°ìÌ¾Êí¡×¹½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ÊÅ¸¤µ¤»¡¢ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹½¤¨¡£
¡¡Î¾ÅÞ¤Ï¸õÊä¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤ÎÅÐºÜ½ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¿ä¿Ê¤ä¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£²þ³×¤ò¶¦ÄÌÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡¦Áí²ñ¤ò15Æü¤Ë³«¤¯¤ÈÈ¯É½¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤·¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃÇÂ³Åª¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤Ë¤ÏÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ø¡¢15Æü¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¡¡¸øÌÀ¤Ï¾®Áªµó¶èÅ±ÂàÊý¿Ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬À°Íý¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤³¤È¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¤¬³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦·ûË¡´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÅÞ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¼ÂÏ©Àþ¤Ë´ó¤ë¤³¤È¡£Î©·ûÌ±¼ç¤ÏÅÞ¤ò³ä¤ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£