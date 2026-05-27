弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感（40）が26日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。妻の華麗なるキャリアを明かした。千原ジュニアが「こたけはもちろんスゴいのはさることながら、奥さんがスゴい」と熱弁すると、ケンコバは「え!?何がスゴいの?」と興味津々に本人に問うた。こたけは「妻も弁護士なんですけど」と告白。「僕よりもっとエリートというか、ほんとに優秀な。東大卒で大手の法律事務所