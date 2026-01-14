¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×¥¥ó¥°¼«¾Î¤Î½ÇÉã»ÙÇÛ²¼¤ÇË½¹Ô¡Ä¿À¸Í6ºÐÃË»ù»àË´¤ÇÊì¿Æ¤Ë¼Â·º¡¢½ÇÊì2¿Í¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÎÁð¤à¤é¤Ç2023Ç¯6·î¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Êæºä½¤¡Ê¤Û¤µ¤«¡¦¤Ê¤ª¡Ë¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ6ºÐ¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¡Ê¾¾ÅÄÆ»ÊÌºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢½ý³²Ã×»à¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Êì¿Æ¤ËÄ¨Ìò4Ç¯¡Êµá·º¡§Ä¨Ìò8Ç¯¡Ë¤Î¼Â·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤ÎËå¤Ç½¤¤Á¤ã¤ó¤Î½ÇÊì2¿Í¤ÏÄ¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Êµá·º¡§Ä¨Ìò7Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤È¤·¤¿¡£
¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤é¤ËÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤ÇË½ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢½¤¤Á¤ã¤ó¤Î½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ëÊì¿Æ¤ÎÄï¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÊÌ¤ÎºÛÈ½¤Ç¿³Íý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È½·è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½ÇÉã¤¬¼«¿È¤ò¡Ö¥¥ó¥°¡×¡¢Êì¿Æ¤é¤ò¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ë¶²ÉÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¹½¿Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡üÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ê
È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¤¤Á¤ã¤ó¤Ï»àË´Åö»þ¡¢Êì¿Æ¡ÊÅö»þ34ºÐ¡Ë¤È¤½¤ÎÄï¡ÊÆ±32ºÐ¡Ë¡¢ÁÐ»Ò¤ÎËå2¿Í¡ÊÆ±30ºÐ¡Ë¡¢ÁÄÊì¡ÊÆ±57ºÐ¡Ë¤Î·×6¿Í¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Êì¿Æ¤È½ÇÊì2¿Í¤Ï2023Ç¯6·î19Æü¡¢¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢½ÇÉã¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ½¤¤Á¤ã¤ó¤ò¾²¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤ÇÂ¿¿ô²ó²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¤ò²Ã¤¨¡¢³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°äÂÎ¤ò¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÁð¤à¤é¤Ë±¿¤ó¤ÇÅê´þ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÅö½é¡¢½ÇÉã¤ò½ü¤¯5¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯12·î¤Ë½ÇÉã¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½ÇÉã¤Ï²ÈÂ²Æâ¤Ç¼«¿È¤ò¡Ö·Ù»¡¤Î¥È¥Ã¥×¡×¡Ö¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤È¼«¾Î¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¡¢½ÇÊì¤¿¤Á¤ò¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Éô²°¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤Æ²ÈÂ²¤¬¼«Í³¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×¤È¶«¤ó¤À
Êì¿Æ¤é¤Ë¤Ï·ÚÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢½ÇÉã¤«¤éÆü¾ïÅª¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯6·î19Æü¡¢½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡¢½ÇÊì2¿Í¤¬½¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼êÂ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¡¢Êì¿Æ¤¬Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ç½¤¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¡£¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×¤È¶«¤Ö½¤¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ÇÉã¤Ï¤µ¤é¤ËÇØÃæ¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¡£
½¤¤Á¤ã¤ó¤¬Â©¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½ÇÉã¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë½¤¤Á¤ã¤ó¤òÆþ¤ì¡¢Êì¿Æ¤é3¿Í¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿Áð¤à¤é¤Ë±¿¤Ó¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
¡üºÛÈ½½ê¡Ö¶Ë¸ÂÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×
½ÇÊì2¿Í¤Ï½ÇÉã¤Î¶²ÉÝ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÇÊì2¿Í¤ËÅ¬Ë¡¤Ê¹Ô°Ù¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢½ÇÊì2¿Í¤Ï½ÇÉã¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½¤¤Á¤ã¤ó¤ËË½¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ËÎÏ¤ò¼å¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡ÖÂ¾¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ë¸ÂÅª¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢Å¬Ë¡¹Ô°Ù¤Î´üÂÔ²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤¬ÁêÅöÄøÅÙÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ìµºá¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿¡£
¡üÊì¿Æ¤Ï½ÇÉã¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿
ÎÌ·º¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ÅÄºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢½¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¶¯ÅÙ¤«¤ÄÍýÉÔ¿Ô¤ÊË½¹Ô¤ò²Ã¤¨Â³¤±¤é¤ì¤¿Ëö¤Ë»à¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆùÂÎÅª¶ìÄË¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÀäË¾´¶¤ä¾Íè¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿ÌµÇ°¤µ¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£
°äÂÎ¤ò¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ÆÊüÃÖ¤·¤¿ÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÈÈ¹ÔÁ´ÂÎ¤ÎÈÈ¾ð¤ÏÁêÅö°¼Á¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¤Î¤¬½ÇÉã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¡×¤È¤·¡¢Êì¿Æ¤é3¿Í¤Ï¡Ö½¾Â°Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
½ÇÊì2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼êÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊì¿Æ¤È½ÇÉã¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¤È¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÇÉã¤«¤éÆùÂÎÅª¡¦ÀÅªË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¤¤Á¤ã¤ó¤òÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÅÀ¤ò½Å¤¯¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¶¯¤¯ÈãÈ½¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼Â·º¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£