ÅÄÂå¤Þ¤µ¤· ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç²Î¤¨¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×YouTube¤Ç¤Îº©´ê¤Ë¡Ö¤ªÌç°ã¤¤¡×µ¿Ìä¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡¡1·î13Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÎáÏÂ¤Î¸×CHANNEL¡Ù¤Ë¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÄÂå¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¥º¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¡¦ÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÎÙ¤Ç²Î¤¨¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÄÂå¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Î¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸ÈÇ¡É¤Ë»Ö´ê¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¤ËÅìµþÅÔÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¢2001Ç¯¤Ë¤Ï³Ð¤»¤¤ºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤ÎºÆÈÈ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2005Ç¯¤ËÄ¨Ìò3Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¡£2008Ç¯¤ËËþ´ü½Ð½ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÌôÊª¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤º2010Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤âÂáÊá¤µ¤ìÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÅÄÂå¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤ÈºÆ¤Ó²Î¤¦Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°»ñ¶â¤È¤·¤Æ¡¢»Ö´ê³Û¤Î¾å¸Â¤Ç¤¢¤ë100Ëü±ß¤ò´õË¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤ª´ê¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¸×Â¦¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö°å»Õ¤Î¥É¥é¥´¥óºÙ°æ¤µ¤ó¤¬¡Ø70ºÐ¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡©¡Ù¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÂå¤µ¤ó¤ÏÁ°½Ò¤ÎÈ¯¸À¤Ç¶¯¤¤»×¤¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼Â¶È²È¤ÎÃ«ËÜµÈ¾Ò¤µ¤ó¤¬´Ê°×ÌôÊª¸¡ºº¥¥Ã¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÅÄÂå¤µ¤ó¤Î¸¡ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï±¢À¤Ç¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¡»¡»¤Ç¤¤ë¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤È¸À¤¦¿Í¤ÏÂçÂÎ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²íÇ·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ªÌç°ã¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¼Õ¤Ã¤ÆÎÙ¤Ç¤Þ¤¿²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤»¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÄÂå¤µ¤ó¤Î¹¹À¸¤ÎÅØÎÏ¼«ÂÎ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Î·Ð°Þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¶¦±é¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤Î´ê¤¤¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Áê¼êÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤ä¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¤Î¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¥º¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°²Ê¤òÍýÍ³¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤éÃÇ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇºÆ¤ÓÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÂå¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¥º¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢¶¯¤¤ââ»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ºÇ½ªÅª¤ËÅÄÂå¤Ï»Ö´ê³Û100Ëü±ß¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢2026Ç¯4·î30Æü¤ËÀîºê¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¥Ã¥¿¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØDooWop Carnival III ¡õ Soul Review Show¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÅÄÂå¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¤ÈºÆ¤ÓÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£