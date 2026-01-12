女優の橋本愛が３０歳の誕生日を迎えたことを報告した。

１２日に自身のインスタグラムを更新した橋本は「３０ｔｈ ｂｉｒｔｈｄａｙ たくさんのお祝い、ありがとうございます」と書き始め、「実は、１３歳の頃から仕事を始めて これまでの１７年間、お世話になった方々からのビデオメッセージもいただいて言葉が出ないほど感動しました。ひとまずこの場を借りて、お礼させてください。本当にありがとうございました」と感謝を記すと、カチューシャを頭につけポーズをとる姿や花束を抱えた姿などを披露した。

続けて「たくさんの人に支えられて、たくさんの愛をいただいて、これから少しずつ感謝を返していけるようがんばります。そして、いつも応援してくれて、作品や、表現を見届けてくれる皆さま本当にありがとう。夢が叶ったらまた夢を生成して生きることに飽きないように追いかけてくからこれからもよろしくお願いします」と長文でつづった。

この投稿にファンからは「橋本愛ちゃんは私の人生に欠かせない人」「素敵な大人の女性に成長していく愛さん！」「３０代もたくさんの笑顔が咲きますように！」「かっわいーーーー」「同じ時代を生きれてほんとに幸せ」「盛大なお祝いにたくさんの愛を感じます」などの声が寄せられている。