地本問屋の株仲間をつくり、行事の改め（同業者の自主検閲）によって再び自由出版を許された蔦重（横浜流星）たち。しかし蔦重の反骨精神が災いし、山東京伝（古川雄大）の洒落本『仕懸文庫』『娼妓絹籭』『青楼昼之世界錦之裏』を強行出版。絶版処分となったばかりか、お上に立てついたため投獄されてしまいました。その身を案ずるてい（橋本愛）や鶴屋喜右衛門（風間俊介）の気も知らず、老中・松平定信（井上祐貴）の前で