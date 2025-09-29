2025年10月3日(金)公開の映画『アフター・ザ・クエイク』から、主演・岡田将生さん演じる小村の語りで始まる冒頭シーンが解禁。あわせて、宇多丸さん(RHYMESTER)、三宅香帆さん(文芸評論家)、新井英樹さん(漫画家)など、各界著名人10名からの絶賛コメントと、遠山敦さんによる描き下ろしイラストも公開された。遠山敦が描くイラスト＆岡田将生らキャスト陣の新場面写真を一挙公開■震災から30年――4つの時代をつなぐ物語本作は、