±Ç²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤é¤º¡¡¥Í¥È¥Õ¥ê¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÇòÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤¬¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À©ºî¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢²Í¶õ¤ÎK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥ó¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¡¼¥â¥ó¤ÈÀï¤¦Êª¸ì¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹»Ë¾åºÇÂ¿¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Î¡ÖÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡×¤äÂç¥Ò¥Ã¥È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤Ê¤É¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÀéºÐ¹áÆà»Ò¡Ë