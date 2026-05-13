明治村は13日、公式Xを更新。現在開催中のテレビアニメ『鬼滅の刃』とのコラボイベント『鬼滅の刃×博物館 明治村明治村特別任務録』で、ドリンク用容器のプラカップの仕様を変更すると発表した。中東情勢の影響による原材料の調達が困難となったことが原因だとして謝罪した。【写真】『鬼滅の刃』コラボドリンク仕様変更を謝罪した明治村のX投稿全文投稿では「【お詫び】コラボグルメドリンク ドリンク用プラカップの仕様変