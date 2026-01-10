この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

健康パンの専門家である、むらまつさき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【5万円節約】体にいいパンを、安く食べ続ける方法」と題した動画を公開。健康志向の高まりで価格が上昇している市販の健康パンに対し、家庭で安価に、かつ健康的なパンを作るための具体的な方法を紹介した。

むらまつ氏はまず、市販の健康的なパンは1個250円から高いもので500円程度と高価であり、毎日食べ続けると家計を圧迫するという問題を指摘する。この課題を解決する最も効果的な方法は「自分で作ること」だと断言した。

しかし、ただ手作りするだけでは節約効果は限定的だという。一般的な米粉パンのレシピでは「パン専用の米粉」が推奨されることが多いが、これは価格が高いうえにスーパーなどでは手に入りにくく、継続のハードルが高いと氏は説明する。

そこで氏が提案するのが、節約の鍵となる「スーパーで手軽に買える安価な米粉」の活用だ。パン専用粉とスーパーの米粉は、どちらも原料は同じ「米」であり、成分に大きな違いはないため、安価な米粉でも工夫次第で美味しいパンが作れるという。

氏の試算によると、市販のパン（1個200円と仮定）を毎日食べると年間約67,000円の出費になるのに対し、スーパーの米粉で手作りしたパン（1個約40円）であれば年間約14,000円に抑えることが可能だ。その差額は年間で5万円以上にもなり、大きな節約効果が期待できると強調した。

スーパーで手軽に手に入る食材を活用することで、食費を大幅に抑えながら健康的な食生活を維持できるこの方法。まずは身近な米粉で、節約と健康を両立するパン作りに挑戦してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:36

市販の健康パンはなぜ高い？
01:23

節約の答えは「手作り」すること
02:18

節約の秘訣！スーパーの「米粉」活用術
03:35

年間5万円以上！具体的な節約シミュレーション

関連記事

健康パンの専門家が解説「玄米パンは体に良い」だけでは不十分？おいしく作るための重要な注意点

健康パンの専門家が解説「玄米パンは体に良い」だけでは不十分？おいしく作るための重要な注意点

 「パンは我慢しなくていい！」5つの黄金ルールで毎日パンを食べても健康に！

「パンは我慢しなくていい！」5つの黄金ルールで毎日パンを食べても健康に！

 健康パンの専門家が断言！「市販菓子パンの落とし穴に要注意」―不調の原因はコレだ！

健康パンの専門家が断言！「市販菓子パンの落とし穴に要注意」―不調の原因はコレだ！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

健康パンの専門家　むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】_icon

健康パンの専門家　むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】

YouTube チャンネル登録者数 8190人 300 本の動画
パンは体に悪いと思っている人、パンが好きなのに我慢している人、アレルギーや不調がありパンを控えている人へ、今よりもっと健康的に、パンをおいしく楽しむための情報をお届けしています！
youtube.com/channel/UC-lkORn5nEKzSkEUUd8BzaA YouTube