Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤ËÆü¥Æ¥ì¤¬¿·ÈÖÁÈÍÑ°Õ¤« ¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡×¤Ë´°ÇÔ¤Ç¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×£³·î½ªÎ»
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢¶âÍË¸á¸å£·»þ¡Ë¤¬£³·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢£²£°£±£³Ç¯£´·î¤ËÌÚÍË¸áÁ°£°»þ£µ£¹Ê¬¤Î¿¼ÌëÏÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Ç¯£±£°·î¤«¤éÆüÍË¸á¸å£±£²»þ£´£µÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°Ç¯£´·î¤«¤éÆüÍË¸áÁ°£±£°»þ£²£µÊ¬¡¢¤½¤·¤Æ£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë¸½ºß¤Î¶âÍË¸á¸å£·»þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¾º³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ï¡¢Íò¤ÎÉü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÆü¥Æ¥ì¤ÈÍò¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë´Ø·¸¤òÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÍò¤ÏºòÇ¯¡¢³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¡£¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯£³·î¤«¤é¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ÈÍò¤Î´Ø·¸¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ëÄ°Î¨¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤ÎÎ¢ÈÖÁÈ¤ÏÄ¶¶¯ÎÏ¡£²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±·î¡Á£±£²·î¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤ÂÓ£±£±¡¦£·¡ó¤òµÏ¿¡£¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤ÏÀ¤ÂÓ£µ¡óÁ°¸å¤Ç¡¢ºòÇ¯£±£±·î£·ÆüÊüÁ÷¤Î£²»þ´ÖÆÃÈÖ¤Ç¤â£µ¡¦£¸¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ëÄ°Î¨°Ê³°¤Ç¤âÆóµÜ¤ÏÍò¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ÏÆóµÜ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¿·¤¿¤ÊÈÖÁÈ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡¼¡¤ÎÈÖÁÈ¤Ïà¶âÍËÆüá¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë