萩原牛乳を使用！ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」白いコッペパン

ローソンは、2026年1月13日(火)より東北地区限定で、地元産牛乳を使用したベーカリー商品を発売します。

青森県で親しまれている「萩原牛乳」を使用した、白くふんわりとしたコッペパン。

ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」牛乳仕込みの白いコッペパン

発売日：2026年1月13日(火)

税込価格：194円

販売エリア：東北地区のローソン店舗

青森県内の学校給食などで昔から地元の人々に慕われている「萩原牛乳」を、コッペパンの生地に使用しました。

生地には青森県産小麦も約30％配合されています。

ふんわりとした食感のパン生地からは、ミルクの優しい甘みが広がります。

中にはミルククリームとホイップクリームをサンドし、ミルクの風味を存分に味わえる仕立てです。

ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」牛乳仕込みの白いコッペパンの紹介でした。

