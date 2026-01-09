萩原牛乳を使用！ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」白いコッペパン
ローソンは、2026年1月13日(火)より東北地区限定で、地元産牛乳を使用したベーカリー商品を発売します。
青森県で親しまれている「萩原牛乳」を使用した、白くふんわりとしたコッペパン。
ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」牛乳仕込みの白いコッペパン
発売日：2026年1月13日(火)
税込価格：194円
販売エリア：東北地区のローソン店舗
青森県内の学校給食などで昔から地元の人々に慕われている「萩原牛乳」を、コッペパンの生地に使用しました。
生地には青森県産小麦も約30％配合されています。
ふんわりとした食感のパン生地からは、ミルクの優しい甘みが広がります。
中にはミルククリームとホイップクリームをサンドし、ミルクの風味を存分に味わえる仕立てです。
ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」牛乳仕込みの白いコッペパンの紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 萩原牛乳を使用！ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」白いコッペパン appeared first on Dtimes.