ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。1月9日（金）は、『ギネス世界記録TMをこよなく愛する御一行様』がご来館！

登場したのは、芸能界屈指のギネス世界記録保持者であるお笑いタレント・チェリー吉武さんと、その妻でお笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子さん。

夫婦でテレビ出演するのが珍しいせいか、登場するなりよそよそしいトークで幕を開けた今回の放送。しかし、話題がチェリー吉武の持つ「ギネス世界記録」に移ると御一行様は一気に本調子に！

“これまでに認定されたのは64個で、現在も保持している記録が20個ある”と聞かされ、ザキヤマ・塚地は驚愕。さらに競技の内容を深堀りしていくと、ザキヤマが「（チェリーの）くるみをお尻で潰すのは有名じゃない？」とひと言。それを受けて、白鳥から「これでオムツ代を稼いでいる」と説明があり、一同爆笑！ そして、ついに代名詞「くるみのお尻潰し（30秒）」をチェリーが披露！ その技術を目の当たりにしたザキヤマ・塚地の反応は？

また、「夫婦でもギネス世界記録を取った」と話す御一行様。その競技とは「１分間で最も多くの相手の顔にキスした回数」だというが、ザキヤマ・塚地も衝撃を受けたその記録の真実とは！？

しかしその後、記録挑戦をする夫のチェリーに不満を持っている白鳥が爆発…！

「子供を寝かせつけた後、（練習で）ベルを鳴らしたり、全裸で付箋を貼っている！」

「海外に行くために衣装を作っていて70着ある。仕事の量と見合ってない！ 毎日仕事のある人の衣装の量！」

と、止まらない怒涛のクレームに一同圧倒！

不満を聞いたチェリーは、どうのように解決策を見出すのか！？

番組の最後には、今挑戦しようを思っている競技「枕で飛ばしたマシュマロを口でキャッチ（１分間）」にチェリーと、なぜか塚地も参戦！２人はギネスを狙える記録を出すことができるのか！？

