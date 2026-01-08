雪駄の伝統的な美しいフォルムに快適性・デザイン性を融合させた履物「PETTA -凛-」が誕生！

伝統的な雪駄のスタイルを継承しつつ現代のライフスタイルに合うようアップデートされた履物「PETTA（ペッタ）-凛-」が発表されました。

本アイテムは、和装履物を展開するわとみが、応援購⼊サービス「Makuake」にて先行予約販売するもので、日本の伝統的な履物である雪駄に、現代の暮らしに寄り添う快適性とデザイン性を融合した新世代スタイルの雪駄です。

PETTA-凛- の特徴

伝統的な雪駄の美しいフォルムを継承しながら、都会的なスタイルにもマッチするデザイン。足裏にやさしい高反発クッションインソールを採用し、足への負担を軽減し、長時間歩いても疲れにくいフィット感を実現しています。

室内履きとしてのリラックス用途から、外出時のカジュアルシューズとしても対応できる汎用性をもち、さらに、複数カラーを用意しコーディネートの幅を拡大してくれます。

カラー・サイズ

BE×BK（ベージュ×ブラック）、BE×GR（ベージュ×グレー）、BK×BK（ブラック×ブラック）、BK×GR（ブラック×グレー）、GR×BK（グレー×ブラック）、GR×GR（グレー×グレー）の６カラー展開。

サイズはMサイズ：靴のサイズ22.5〜24.5ｃｍ、Lサイズ：靴のサイズ24.0ｃｍ〜26.0cm、LLサイズ：靴のサイズ25.5ｃｍ〜27.5cmの３サイズ展開。

一般販売価格は15,800円（税込）ですが、「Makuake」先行予約販売時は、早期購入割が適用されます。

現代の暮らしに寄り添う快適雪駄「PETTA-凛-」は、応援購⼊サービス「Makuake」にて2026年1月13日（火）正午より先行予約販売がスタート。

PETTA（ペッタ）-凛-