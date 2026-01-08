【Arctis Nova 7 Gen 2】 発売日：1月16日より順次 参考価格：各33,310円（カラー：ブラック、ホワイト、マゼンダ）

GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は1月8日、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 7 Gen 2」を発表した。

「Arctis Nova 7 Gen 2」は2022年9月に発表された「Arctis Nova 7」の第二世代モデル。前モデルよりバッテリー駆動が40％向上し、最長約50時間駆動する。さらに、新色「マゼンダ」も加わり、ブラック、ホワイト、マゼンダの計3色での展開となる。参考価格は各33,310円。販売は1月16日より全国の家電量販店、Amazon.co.jp、楽天市場にて順次開始される。

「Arctis Nova 7 Gen 2」

参考価格：33,310円

発売日：1月16日 (金)より順次

ネオジウムマグネティックオーディオドライバーを採用し、迫力のある360度空間オーディオを実現。前モデルより踏襲された2.4GHzワイヤレスとBluetoothの同時接続機能により音声同時再生が可能で、ゲームも通話もシームレスに使用できる。

本モデルからは、ゲームや映画、音楽などの音設定を最適化したオーディオEQプリセットが300種類ほど搭載されている専用モバイルアプリ「SteelSeries Arctis Companion」との連携が可能になった。さらに前モデルと比較してバッテリー駆動時間が約40%向上し最長50時間の連続使用が可能。USB-C急速充電に対応しており、15分充電で6時間使用できる。

筐体はスチール素材のフレームとソフトファブリックのインナーヘッドバンドの組み合わせにより、長時間の使用でも快適な着け心地を実現する。

付属のUSB-Cドングル経由の2.4GHz超低遅延ワイヤレスと、Bluetoothを同時接続と同時再生が可能。例えばゲーム音とモバイル通話を一緒に聴くことができる

最長50時間の連続使用が可能。さらに高速充電対応で、わずか15分の充電で6時間も稼働する

300種類以上のゲームタイトルや音楽のジャンル別に最適化されたイコライザープリセットを用意。選択するだけで、すぐにオーディオを変更することができる

高品質のオーディオドライバーを採用し、迫力のある360度空間オーディオを実現

ClearCast Gen 2双方向マイク搭載で、高性能なノイズキャンセリングを実現。さらに、Sonarを組み合わせることで、キーボードの打鍵音やPCのファンの音などの生活音を綺麗に消し去ることができる

スチールフレームとソフトファブリックが長時間の使用でも快適性を維持

従来のブラックとホワイトに加え、新色マゼンタが追加された

【ブラック】【ホワイト】【マゼンダ】