うつろな表情で路上に座り込む、やせ細った女性。長い髪はボサボサで、身なりは汚れており、尋常でない事態に陥っていることがうかがえる。カンボジアでホームレス状態で発見された彼女は、中国出身の美人インフルエンサーだった。一体何が起きたのか──。

【写真を見る】服装は乱れ、足は紫色のあざの変わり果て姿のUmiさんや、抜群のスタイルを披露するUmiさん

インフルエンサーのUmiさん（本名ウー・モウジェン、20）は、中国のショート動画プラットフォーム「Douyin」に自撮り動画を投稿し、スラリとした抜群のスタイルと華やかなルックスで約2.4万人のフォロワーを誇る存在だ。胸元やへそを見せるようなファッションが好みのようで、肌にはいくつかタトゥーが入っている。

Umiさんは昨年12月6日に動画を公開したのを最後に、「Douyin」の更新をストップしていた。最後の動画では変わらず美しい微笑みを見せていたが、それから1か月足らず、彼女は見違えるような姿で発見された。

海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「中国の大手SNS『Weibo』で、Umiさんとみられる女性がカンボジアの路上に変貌した姿でいるとして話題になりました。服装は乱れ、足は紫色のあざに覆われ、レントゲン写真のようなものを持っています。かねてよりUmiさんはカンボジアのIPアドレスを使用していましたが、それが今回の件にどう関連しているかはわかりません。

カンボジア駐在の中国大使館は1月4日、Umiさんが治療のため病院に搬送されたことなどを『Weibo』で報告しています。それによると、Umiさんは、"高給の仕事がある"と誘われてカンボジアにやってきたそうです。大使館は家族に連絡を取り、彼女が帰国できるように手配しているといいます」

海外メディアによると、Umiさんの家族は強いショックを受けているという。前出のジャーナリストが語る。

「中国メディア『大象新聞』の取材に対して、Umiさんの父親が答えています。2025年12月26日夜を最後に娘と連絡が取れていなかったそうで、『私は農民です。娘をどうやって連れ戻せばいいのか、全然わかりません』と不安げに話しました。

また、『封面新聞』もUmiさんの両親に取材しています。Umiさんは実家を離れて長年ひとり暮らしをしており、あまり連絡を取っていなかったため、娘の近況を把握していなかったといいます。

両親は、『私たちは地方出身で、自力でカンボジアに行く余裕はありません。政府機関が介入し、娘をできるだけ早く安全に中国を連れ戻すようサポートしてくれることを願っています』と語っていました」

仕事を目当てにカンボジアを訪問したUmiさんは、一体どのようなトラブルに巻き込まれたのか。1日も早く真相が明らかになること、そして彼女が無事に帰国できることを祈る。