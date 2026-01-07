出口夏希、“天然エピソード”披露も「おしゃれ！」「かわいい！」の声

女優の出口夏希（24歳）が、1月6日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。天然エピソードを写真と共に披露したが、逆に「おしゃれ！」「かわいい！」との声が上がった。



映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」に出演する南沙良と出口夏希が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。天然のエピソードを求められ、南がテーマパークに行った時に、昼を食べようとして食券機で食券を購入した後で、男性から「南沙良さんですよね？」と声を掛けられ、嬉しくなってしまったが、男性は食券機に置き忘れていた南のクレジットカードを渡しに来てくれただけだったと話す。



一方、出口は「朝、寝坊しちゃって、靴を左右違うものを履いて仕事に……マネージャーさんに言われて気付きました」と話し、その間違った靴を履いている写真を紹介したが、スタジオからは「おしゃれ！」「かわいい！」という声が上がった。