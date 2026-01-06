TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が6日、TBSラジオ「アフター6ジャンクション2」に生出演し、結婚を報告した。

番組パーソナリティーのラッパーでヒップホップグループ「RHYMESTER」のMC・ライムスター宇多丸から「なにやらニュースが…？」と水を向けられると、日比アナは「貴重な放送時間を頂戴し、私事で大変恐縮ではございますが、この度、結婚いたしました」と報告。「お相手は大学生の時からの友人の男性です」と明かした。

続けて「新たに家族も増え、責任感をより強く持ちながら、お仕事を頑張って参りたいと思っておりますので、今年もTBSアナウンサー日比麻音子をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

宇多丸から「おめでとう！」と祝福されると、「すみません、すみません…！はあ〜」と緊張から解き放たれた様子で、大きく息をついた。

関係者によると、相手はミスター慶応に輝いたこともある同年齢の大手広告代理店に勤務している一般男性。

日比アナは夕方のニュース番組「Nスタ」の金曜メインキャスターを務める一方、バラエティー番組や賞レースの進行も務める。大の酒好きとして知られ、数々の酒豪伝説もあり、BSの「おんな酒場放浪記」にも出演中。9月に開催された世界陸上では女性アナとして28年ぶりに実況を担当した。英語力を生かした取材活動を行うことも多く、マルチな活躍を見せている。