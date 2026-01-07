「私事で大変恐縮ではございますが、この度結婚いたしました」1月6日、自身が出演するTBSラジオ番組『アフター6ジャンクション2』で結婚を発表したのは日比麻音子アナウンサーだ。番組冒頭、報告を済ませると、気になる相手については「大学生の時からの友人の男性です」と明かした。「お相手は日比アナと同年代で、身長180cmほどの佐藤健似のイケメン男性ですよ。2014年に青山学院大学のミスコンに出場した日比アナは、『準ミス