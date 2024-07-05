帽子を深く被り、“ミスター慶應”彼氏同伴で出勤する日比麻音子アナ。直撃に対して、真摯に対応してくれた「9年目の新発見緑に囲まれて深呼吸。必要な時間です」6月28日、自分の顔より大きな葉っぱとともに、インスタグラムに笑顔の写真を投稿したTBS日比麻音子アナウンサーTBS入社9年目となり、7月5日に31歳を迎えた日比アナにとって、緑に囲まれて一息つける環境が落ち着くのかもしれない──。本誌は、6月上旬に日比