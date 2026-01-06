【1日大さじ1杯の酢で血圧が下がる⁉】血圧が気になる人の『ちょいがけ酢』習慣とは

血圧が気になる人に、毎日の食事で取り入れやすいのが「ちょいがけ酢」。かけるだけ、混ぜるだけでOK。いつもの料理に少し足すだけで、血圧ケアにつながります。

ドリンクからおかずまで、使い道はいろいろ。今回は、酢に含まれる酢酸の効果と、取り入れやすいおすすめのとり方をご紹介します。

1日大さじ1杯の酢が目安

血圧が高めの人は、1日大さじ1を目安に酢をとるといいでしょう。酢に含まれる酢酸は血圧を下げたり、内臓脂肪を減らす働きがあり、塩分もなし（商品によっては微量含む）。しょうゆや塩の代わりに酢を使えば、風味に変化がつき、余分な塩分も控えられます。

酢は、肉、魚、野菜などどんな食材にも合うので、食卓に常備するといいでしょう。スープや飲み物に加えるほか、揚げ物や炒めものなど、油分の多いおかずにかけるのもおすすめです。穀物酢、米酢、黒酢、リンゴ酢などさまざまな種類があるので、好みで使い分けてみては。

なお、空腹時に酢をとると胃の粘膜を荒らすことがあるので、食中か食後の摂取がおすすめです。

ドリンクに

●トマトジュースに

トマトの酸味とあいまってよりさわやかな風味に。

●炭酸で割って

黒酢を炭酸水で割れば、爽快感のあるドリンクに。

●豆乳に

酢を加えると、甘くないヨーグルトドリンク風に。

おかずに

●納豆に

納豆の粘りけが抑えられて、食べやすくなります。

●スープに

中華の味つけと酢は相性よし。もずくスープにも◎。

●から揚げに

揚げ物に酢をかけるとさっぱりとした味わいに。

「ちょいがけ酢」なら、味を変えすぎず、手間も最小限。毎日の食卓で、無理なく血圧ケアができます。まずは気になる一品から、気負わず取り入れてみてください。

★1カ月分の簡単献立とアイディア減塩レシピ★

毎日の食事で、無理なく血圧を下げたい人におすすめのレシピ集。塩分2.5g未満でも大満足の1カ月分「適塩」献立や、血圧を下げるおかずカタログ、塩分ゼロの副菜、減塩鍋などのアイディアレシピも満載。高血圧の基礎知識や血圧を下げる生活・運動についても解説。

（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈高血圧の献立〉より）