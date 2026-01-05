¡ÖÈ¿¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²»³Ú³¦¡¢ÊÆ·³¿¯¹¶¤Ë¤è¤ë¹´Â«¤Ë¿µ½Å»ÑÀª
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë´ñ½±¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡¢Rawayana¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·Ï¤ÎÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¿±þ¡£Èà¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌ±¼ç²½¤òµá¤á¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¼çÆ³¤Î²ðÆþ¤Ë¤ÏÏª¹ü¤Ê»¿ÈÝ¤ò¼¨¤µ¤º¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï1·î3ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·³»öºîÀï¤Î¤Î¤Á¡¢ÊÆ·³¤¬Æ±¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Àµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¤«¤é¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤«¤Ä¿µ½Å¤Ê°Ü¹Ô¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æ±¹ñ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶ÛÄ¥¤ò¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¥Ý¥é¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÝÎ©¤Ã¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¨¡¨¡¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Åª¤ÊÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡ÊDanny Ocean¡Ë¤Ï2016Ç¯¤Ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¡ÖMe Rehúso¡×¨¡¨¡°ÜÌ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤Îö¤«¤ì¤¿À¤Âå¤Î¥¢¥ó¥»¥à¨¡¨¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥ï¥ä¥Ê¡ÊRawayana¡Ë¤¬¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿Quién Trae las Cornetas?¡Ù¤ÇÎò»ËÅª¤Ê¥°¥é¥ß¡¼¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ì¥Ê¡¦¥í¡¼¥º¡ÊElena Rose¡Ë¤ä¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¡ÊAkapellah¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¡¢Ì±¼ç²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÑ²½¤òµá¤á¤ë±¿Æ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬ÊÆ·³¿¯¹¶¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¾å¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¿µ½Å¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Àè·î¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥í¤Ç¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç²Î¤¤¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤Ø²óµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤Ç¸ø±é¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢ÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤ÎÅê¹Æ¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Î»¿¤·¡¢¡Ö¥¨¥É¥à¥ó¥É¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¦¥¦¥ë¥Æ¥£¥¢¤ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀµÅý¤ÊÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆÂ¨»þ¾µÇ§¤»¤è¡×¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËË´Ì¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¦¥¦¥ë¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬Î©¸õÊä¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢2024Ç¯Áªµó¤ÇÌîÅÞÂ¦¤Î¸õÊä¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ì¥Ê¡¦¥í¡¼¥º¤Ï¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¡¼¥Ð¥ó·Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¤È¡¢¶¿½¥¤òÍ¶¤¦¡ÖCaracas en el 2000¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿ÍÊª¤À¡£Èà½÷¤Ïµ§¤ê¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¨¡¨¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÀïÁè¤Ç¤¹¡¢¸÷¤ÎÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡×¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Û¥¢¥¡¼¥Ê¡ÊJoaquina¡Ë¤Ï¡ÖAbajo cadenas¡Êº¿¤òÂÇ¤ÁºÕ¤±¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñ²Î¤Î°ìÀá¤òÎÏ¶¯¤¯ÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£
¡ÖÅ¾´¹¤Î»þ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥é¥ï¥ä¥Ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÄÀÌÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤¬¸µÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÍ½¸À¤á¤¤¤¿¶Á¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ø¿Dónde Es El After?¡Ù¤Î1¶ÊÌÜ¡ÖSi Te Pica Es Porque Eres Tú¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥à¼çÆ³¤ÎÌöÆ°Åª¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥Ù¥È¡¦¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¤¬¡¢Ä©È¯Åª¤Ë¤³¤¦²Î¤¦¨¡¨¡¡Ò¥é¥ï¥ä¥Ê¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡£¤¢¤Î¥¯¥½ÌîÏº¤É¤â¤¬¡¢º£ÅÙ¤³¤½½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ó¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í¹´Â«¤ÎÂè°ìÊó¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâ1·î4Æü¡¢¥é¥ï¥ä¥Ê¤Ï¡ÖTonada por ella¡×¤òÅê¹Æ¡£Ë´Ì¿¤ÎÄË¤ß¤òÊû¤²¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¤È¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥»¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥á¡¼¥é¡ÊServando Primera¡Ë¤È¤Î¶¦ºî¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥ê¥á¡¼¥é¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¢¥®¥ì¥é¡¢¥«¥ê¡¦¥¦¥Á¥¹¤é¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤â¸ø³«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Îºî²È¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥í¡¦¥¦¥¹¥é¡¼¥ë¡á¥Ô¥¨¥È¥ê¤¬¡¢ÀÐÌý¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö²»À¼¤òÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¥é¥ï¥ä¥Ê¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¡ÖVeneka¡×¤ò2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢Æ±¶Ê¤¬¥Þ¥É¥¥¥í¤«¤é¸øÁ³¤ÈÄ¾ÀÜÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í½÷À°ÜÌ±¤Ø¤ÎÊÎ¾Î¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¼è¤êÌá¤¹ÆâÍÆ¤Ç¡¢È¿¹³Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢Åö»þ¡¢ÁªµóÉÔÀµ¤ÎÊóÆ»¤¬¹¤¯³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¿À·Ð¤òµÕÉï¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈãÉ¾ÅªÀ®¸ù¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë2025Ç¯¤Î¥é¥Æ¥ó¡¦¥°¥é¥ß¡¼¼õ¾Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥«¥Ú¥é¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤âÎ¨Ä¾¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÅÚÍËÆü¤ÎÌëÃÙ¤¯¡¢Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Èà¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤³¤¦¤À¡£¡ÖÅ¾´¹¤Î»þ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤Û¤É¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤éÁ´°÷¤¬¤½¤ì¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡£
