地元ヒューストンから歓迎受ける

アストロズと契約した今井達也投手が4日（日本時間5日）に地元ヒューストンで行われたNFLテキサンズ戦を観戦した。試合中にはビジョンでも紹介され、ファンから大歓声を浴びた。ノリノリの表情を見せる今井の1枚に、ファンは「早速今井君がヒューストンで爪痕を残してる笑」「彼の振る舞いを気に入った」と反応している。

今井は代理人のスコット・ボラス氏らと試合を観戦。ビジョンでも名前とともに「アストロズのピッチャー」と紹介された。両手を挙げた今井は手でヒューストンを表すHのハンドサインを見せ、ノリノリの様子だった。

「Pelota Cubana USA」でアストロズ番を務めるハビアー・ゴンザレス記者はX（旧ツイッター）で、「たった数日前にアストロズと契約した今井達也が妻、彼の代理人を務めるスコット・ボラス、ジム・クレイン（球団オーナー）とともに観衆から喝采を浴びている」と伝えた。

この様子をMLB公式Xも公開。「彼の振る舞いを気に入った」「もうヒューストンのレジェンドに」「彼のユニホームを購入する」と海外ファンからもコメントが寄せられている。

今井は5日（同6日）にダイキン・パークで入団会見を行う。（Full-Count編集部）