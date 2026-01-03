【Amazon 初売り】柔軟剤やボディソープ、歯磨き粉などの日用品が最大43%OFFに
「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）9時から開催中です。今回は柔軟剤やボディソープ、歯磨き粉などの日用品などをご紹介。お得にまとめ買いするチャンスです！

→ Amazon「日用品」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら

「レノア リセット セラム 柔軟剤」ホワイトピーチ＆カモミールの香り


レノア

レノア リセット セラム 柔軟剤 ホワイトピーチ＆カモミール 詰め替え 1150mL [大容量]

1,327円 → 1,199円（10%オフ）

「レノア オードリュクス お洗濯の香り付けビーズ」ホワイトムスク&アプリコットの香り


レノア

レノア オードリュクス [新モデル] Eternal お洗濯の香り付けビーズ ホワイトムスク&アプリコットの香り 詰め替え 1600mL [大容量] 柔軟剤と一緒に使って香り長続き

2,349円 → 1,999円（15%オフ）

12週間香り長続き。「レノア オードリュクス 香り付け専用ビーズ」


レノア

レノア Lenor オードリュクス 香り付け専用ビーズ マインドフルネスシリーズ リラックス 詰め替え 855mL

1,481円 → 1,414円（5%オフ）

「レノア 煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ」クリーンフレッシュの香り


レノア

レノア 煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ 消臭+防カビ クリーンフレッシュ 詰め替え 1410mL [大容量] 柔軟剤と一緒に使って効果長続き

1,981円 → 1,697円（14%オフ）

モコモコの泡で出てくる。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ビューティーモイスチャー しっとり 泡ボディーソープ(泡ボディウォッシュ) 詰め替え 大容量 750g フローラルソープの香り 保湿

798円 → 633円（21%オフ）

GUMの薬用ハミガキ 120g×2個+おまけ付き


GUM(ガム)

GUM(ガム)プラス【医薬部外品】 デンタルペースト 薬用ハミガキ [ハーブミント] 120g×2個+おまけ付き

990円 → 792円（20%オフ）

GUMの歯間クリーナー 30本入×4個パック+おまけ付き


GUM(ガム)

GUM(ガム) 歯周プロケア ソフトピック カーブ型 歯間ブラシ やわらか ゴムタイプ ケース付き [サイズ:SSS~S 細いタイプ] 30本入×4個パック+おまけ付き

1,385円 → 1,108円（20%オフ）

リステリンのマウスウォッシュ 1000ml×2個


LISTERINE(リステリン)

【まとめ買い】 LISTERINE(リステリン) オリジナル 1000ml×2個 マウスウォッシュ 殺菌 強刺激 口臭 歯肉炎 予防 医薬部外品 薬用 ビタードライ味

1,428円 → 1,116円（22%オフ）

密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー


スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles)

スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレ掃除 超強力トイレクリーナー 400g×3本 お掃除用手袋つき トイレ洗剤 黒ずみ トイレ 掃除 除菌 洗浄 まとめ買い 洗剤

798円 → 718円（10%オフ）

サラッとした洗い上がり。NILEのスカルプシャンプー


Nile

NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)

2,680円 → 1,540円（43%オフ）

傷んだ毛先やパサつきをダメージ補修。ダイアンDXの詰め替え用


Diane(ダイアン)

Diane(ダイアン) 【大容量】シャンプー [ダメージ補修] フローラル&ベリーの香り ダイアンDX エクストラダメージリペア 詰め替え 1000ml

1,430円 → 1,067円（25%オフ）

毛穴の黒ずみが気になる方へ。しっかりメイクも簡単に落ちるクレンジングバーム


パーフェクトワンフォーカス

パーフェクトワンフォーカス PERFECT ONE FOCUS スムースクレンジングバーム 75g (スムースクレンジングバームディープブラック(単品))

2,970円 → 2,376円（20%オフ）

厚手でやわらか。ノンアルコール除菌用のウェットティッシュ


シルコット

シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】

1,277円 → 1,023円（20%オフ）

ビーレジェンドのホエイプロテイン「ベリベリベリー風味」


ビーレジェンド(be LEGEND)

ビーレジェンド ホエイ プロテイン ベリベリベリー風味 ベリー ミックスベリー WPC ビタミン 国内製造 1kg

4,580円 → 4,122円（10%オフ）

溶出スピード3倍。DHCの「速攻ブルーベリー」


DHC

速攻ブルーベリー 30日分

1,458円 → 1,130円（22%オフ）

3種の活性菌配合でおなかの調子を整える。「ビオスリーHi錠」


ビオスリー

【Amazon.co.jp 限定】ビオスリーHi錠 570錠【指定医薬部外品】整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 錠剤タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 便秘や軟便に

5,950円 → 5,048円（15%オフ）

現役アスリートが開発。X-PLOSIONの「ミルクチョコレート味」


X-PLOSION（エクスプロージョン）

エクスプロージョン プロテイン 3kg ホエイプロテイン ミルクチョコレート味 WPC X-PLOSION 日本製造

8,399円

その他のおすすめ商品


MamyPoko

【パンツ ビッグより大きいサイズ】マミーポコ パンツ ドラえもん オムツ(13~28kg)66枚(22枚×3)〔ケース品〕【Amazon.co.jp 限定】

3,662円 → 3,113円（15%オフ）

by Amazon

by Amazon ソフトパック 保湿ティッシュ FSC認証紙 300枚100組 (3枚重ね) × 15パック入

2,069円 → 1,758円（15%オフ）

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ 使い捨てカイロ ミニ 貼る 120枚 日本製 ぽかぽか家族

2,071円 → 1,880円（9%オフ）

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

[アイリスオーヤマ] 不織布マスク プリーツ 大容量 120枚入 小さめサイズ 幅14.5センチ 耳が痛くならない ホワイト 白 【Amazon.co.jp限定】

1,305円 → 1,084円（17%オフ）

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→ キャンペーンのエントリーはこちら


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります