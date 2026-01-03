【Amazon 初売り】柔軟剤やボディソープ、歯磨き粉などの日用品が最大43%OFFに
→ Amazon「日用品」のページはこちら
→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら
「レノア リセット セラム 柔軟剤」ホワイトピーチ＆カモミールの香り
レノア リセット セラム 柔軟剤 ホワイトピーチ＆カモミール 詰め替え 1150mL [大容量]
1,327円 → 1,199円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「レノア オードリュクス お洗濯の香り付けビーズ」ホワイトムスク&アプリコットの香り
レノア オードリュクス [新モデル] Eternal お洗濯の香り付けビーズ ホワイトムスク&アプリコットの香り 詰め替え 1600mL [大容量] 柔軟剤と一緒に使って香り長続き
2,349円 → 1,999円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
12週間香り長続き。「レノア オードリュクス 香り付け専用ビーズ」
レノア Lenor オードリュクス 香り付け専用ビーズ マインドフルネスシリーズ リラックス 詰め替え 855mL
1,481円 → 1,414円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「レノア 煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ」クリーンフレッシュの香り
レノア 煮沸レベル消臭 抗菌ビーズ 消臭+防カビ クリーンフレッシュ 詰め替え 1410mL [大容量] 柔軟剤と一緒に使って効果長続き
1,981円 → 1,697円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
モコモコの泡で出てくる。Dove（ダヴ）のボディソープ
Dove(ダヴ) ビューティーモイスチャー しっとり 泡ボディーソープ(泡ボディウォッシュ) 詰め替え 大容量 750g フローラルソープの香り 保湿
798円 → 633円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
GUMの薬用ハミガキ 120g×2個+おまけ付き
GUM(ガム)プラス【医薬部外品】 デンタルペースト 薬用ハミガキ [ハーブミント] 120g×2個+おまけ付き
990円 → 792円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
GUMの歯間クリーナー 30本入×4個パック+おまけ付き
GUM(ガム) 歯周プロケア ソフトピック カーブ型 歯間ブラシ やわらか ゴムタイプ ケース付き [サイズ:SSS~S 細いタイプ] 30本入×4個パック+おまけ付き
1,385円 → 1,108円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
リステリンのマウスウォッシュ 1000ml×2個
【まとめ買い】 LISTERINE(リステリン) オリジナル 1000ml×2個 マウスウォッシュ 殺菌 強刺激 口臭 歯肉炎 予防 医薬部外品 薬用 ビタードライ味
1,428円 → 1,116円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
密着ジェルが汚れを分解。スクラビングバブルのトイレクリーナー
スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレ掃除 超強力トイレクリーナー 400g×3本 お掃除用手袋つき トイレ洗剤 黒ずみ トイレ 掃除 除菌 洗浄 まとめ買い 洗剤
798円 → 718円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
サラッとした洗い上がり。NILEのスカルプシャンプー
NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)
2,680円 → 1,540円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
傷んだ毛先やパサつきをダメージ補修。ダイアンDXの詰め替え用
Diane(ダイアン) 【大容量】シャンプー [ダメージ補修] フローラル&ベリーの香り ダイアンDX エクストラダメージリペア 詰め替え 1000ml
1,430円 → 1,067円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
毛穴の黒ずみが気になる方へ。しっかりメイクも簡単に落ちるクレンジングバーム
パーフェクトワンフォーカス PERFECT ONE FOCUS スムースクレンジングバーム 75g (スムースクレンジングバームディープブラック(単品))
2,970円 → 2,376円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
厚手でやわらか。ノンアルコール除菌用のウェットティッシュ
シルコット 【厚手やわらかシート】 ウェットティッシュ お買得 344枚 ノンアルコール除菌 詰替 【Amazon.co.jp限定】
1,277円 → 1,023円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ビーレジェンドのホエイプロテイン「ベリベリベリー風味」
ビーレジェンド ホエイ プロテイン ベリベリベリー風味 ベリー ミックスベリー WPC ビタミン 国内製造 1kg
4,580円 → 4,122円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
溶出スピード3倍。DHCの「速攻ブルーベリー」
3種の活性菌配合でおなかの調子を整える。「ビオスリーHi錠」
【Amazon.co.jp 限定】ビオスリーHi錠 570錠【指定医薬部外品】整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 錠剤タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 便秘や軟便に
5,950円 → 5,048円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
現役アスリートが開発。X-PLOSIONの「ミルクチョコレート味」
エクスプロージョン プロテイン 3kg ホエイプロテイン ミルクチョコレート味 WPC X-PLOSION 日本製造
8,399円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
【パンツ ビッグより大きいサイズ】マミーポコ パンツ ドラえもん オムツ(13~28kg)66枚(22枚×3)〔ケース品〕【Amazon.co.jp 限定】
3,662円 → 3,113円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
by Amazon ソフトパック 保湿ティッシュ FSC認証紙 300枚100組 (3枚重ね) × 15パック入
2,069円 → 1,758円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アイリスオーヤマ 使い捨てカイロ ミニ 貼る 120枚 日本製 ぽかぽか家族
2,071円 → 1,880円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アイリスオーヤマ] 不織布マスク プリーツ 大容量 120枚入 小さめサイズ 幅14.5センチ 耳が痛くならない ホワイト 白 【Amazon.co.jp限定】
1,305円 → 1,084円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「日用品」のページはこちら
→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら
ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中
キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。
→ キャンペーンのエントリーはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります