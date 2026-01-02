1月1日、8人組アイドルグループ・timeleszメンバーの松島聡が、Instagramのストーリーズを更新。ファンとの交流を楽しむ予定が突如、中止され、その理由が波紋を呼んでいる。

この日、「あけましておめでとう」と書かれた質問箱を設けた松島。ファンからの質問が届き、それに回答する形でストーリーズを更新していたが、途中から異変が起きた。

「質問箱に届いた《もう質問箱終わっちゃった?》というファンからの問いに、松島さんは《ん?、なんだかごめんなさいの気持ちです》と、テンション低めにつづり始めました。そして《正直にいいますと、思っていた以上に心無い質問というかメッセージが多くて….》と、普通の質問を送っていたファンへの謝罪とともに、ネガティブな言葉が届いていたことを告白し、《本当にしんどくて…なので、閉じますね》と、つらい心境を吐露したのです」（芸能プロ関係者）

新年早々に届いた、配慮に欠けるメッセージ。その内容はXでも多数、拡散され、波紋が広がっていた。

《わざわざ聡ちゃんのインスタまで人を傷つけに行っている人、流石に憤りを感じるよ》

《なんでも言っていい訳ないですよね。アイドル以前に松島聡っていう1人の人間なんだから》

《聡ちゃん、あたたかくして美味しいもの食べてゆっくり休んでね》

松島のファンからは、心ないメッセージが送られたことへの怒りと、本人を心配する声が多数、寄せられた。さらにこの騒動は、ほかのメンバーも動かす事態に……。

「松島さんがストーリーズを更新した後、メンバーの菊池風磨さんもストーリーズを更新し、《そうちゃん愛してるぜ、もちろんたいむれす全員愛してるぜ》と、松島さんへの温かいコメントを載せました。続けて《どうか、メンバーのことはハッピーでいさせてやってくださいませ》と、ファンへ異例のお願いをつづったのです」（芸能担当記者）

timeleszは一般候補生を加えたオーディションを経て、2025年2月に新メンバー5人が加わり、再スタートした。この新たな試みには、当初から賛否が寄せられていた。2025年11月には、メンバーの篠塚大輝が『めざましテレビ』（フジテレビ系）で、童謡『大きな古時計』の替え歌を披露し、不謹慎と批判が殺到し、物議をかもしたばかりだ。

「松島さんはtimeleszの前身であるSexy Zone時代、2018年11月に突発性パニック障害のため、活動を一時休止し、約1年9カ月間、治療に専念していました。ファンからすれば、今回のように直接、交流できる場はうれしいでしょうが、また彼が疲弊してしまうことは避けたいというのが本音でしょう。

その後、松島さんはInstagramの過去の投稿をすべて消してしまいました。理由はわかりませんが、ファンからは心配の声が出ています」（前出・芸能プロ関係者）

心ない声の数より、松島を応援しているファンは多い。