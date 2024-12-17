timelesz（旧：Sexy Zone）
『timelesz（旧：Sexy Zone）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年2月19日
2025年2月16日
2025年2月15日
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メンバーが新たに5人加わったtimelesz 全員でのラジオ初出演決定
17日・24日の放送には、新メンバーを含むすべてのtimeleszが出演する
モデルプレス
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timelesz、新メンバー・篠塚大輝が通う「大学名」に会場どよめき
デイリースポーツ
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「timelesz」新メンバー発表 1万8922件の応募から選出された5人
寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人が合格
スポニチアネックス
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「timelesz project」最終話配信で再度声明「誹謗中傷には厳正に対応」
最終話の配信時刻にあわせ、誹謗中傷などについて再度声明を発表した
オリコン
2025年2月13日
2025年2月12日
2025年2月10日
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未成年含む8人の入浴シーン timelesz project巡り「感覚狂ってる」の声
未成年を含む最終候補生8人の入浴シーンがあった、と映像制作会社関係者
週刊女性PRIME
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木村拓哉がtimelesz projectに登場「偏見あると思うけど」事務所に言及も
オーディションの最終審査では、木村拓哉が練習場に登場
All About
2025年2月8日
2025年2月7日
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timelesz新メンバーオーディション巡り身内がリークか ファンから怒り爆発
最終合格者のリークが出回り、X上ではファンの怒りや失望の声が続出
週刊女性PRIME
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木村拓哉「タイプロ」出演に意欲？旧ジャニ騒動で自身の立場に変化か
事務所の「長男」としての自覚が芽生えてきたそうだと映像制作関係者
女性自身