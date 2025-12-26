西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間の２６年１月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中での電撃合意となった。

複数の現地メディアによると、３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で投球回によって出来高がつき、最大３年６３００万ドル（約９９億円）になるという。さらに、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄条項）が組み込まれるという、日本人初の異例の内容も組み込まれた。３年間の契約中であっても、契約を破棄してＦＡとなる可能性がある。

今オフはＦＡ市場の先発投手がやや手薄なこともあって、今井には多くの球団が興味を示していたとされる。現地メディアでは、１年の平均額は低いながらもアストロズの３年契約を上回る長期契約の提示もあったと報じたメディアもあった。ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に「ヤンキースとメッツは、今井の交渉に本格的には参戦していなかった。カブスは、アストロズと合意する前に交渉に参加していたチームだ」と投稿。今永、誠也の所属するカブスは今井獲りへ動いていた模様だ。

ＥＳＰＮのバスター・オルニー氏は「いくつかのチームは今井がＭＬＢで成功するか疑っていた。オプトアウト付きの契約は彼にとっては賭けだ。もし２６年に好成績をマークすれば、再びＦＡとなる可能性があり、そのときには多くのチームがより積極的に動くはずだ」と「Ｘ」に投稿。今井はメジャー１年目の２６年シーズンで活躍して契約を破棄してＦＡとなって、再び大型契約を狙う可能性があることを指摘した。