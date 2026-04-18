埼玉西武ライオンズからポスティングシステムを利用して、ヒューストン・アストロズに移籍した今井達也がMLBの“壁”にぶち当たっている。4月14日に「右腕の疲労」のため負傷者リスト（IL）入りしたのだが、その原因は本人曰くーー。【写真】今井の入団会見にも同伴、少々出たがりなインフルエンサー美人妻「やっぱり慣れてないというところじゃないですかね。野球に関しても、野球以外でも。アメリカのライフスタイルにアジャス