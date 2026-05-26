●レンジャーズ0−9アストロズ○＜現地時間5月25日グローブライフ・フィールド＞ヒューストン・アストロズが今季MLB初のノーヒットノーランを成し遂げ、同地区4連戦の初戦に大勝。先発登板した今井達也投手（27）は6回無安打無失点と好投し、今季2勝目を挙げた。1点の先制リードを持って登板した今井だったが、先頭から2者連続四球でいきなり無死一、二塁とピンチ。それでも、投手コーチがマウンドに向かって一呼吸