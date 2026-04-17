アストロズ・今井達也【写真：ロイター】フルカウント

右腕の疲労で15日間の負傷者リスト入り 今井達也が「壁」に本音

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アストロズ今井達也が、15日間の負傷者リストに入っている
  • 過酷な移動などに「自分が思ったよりも苦労している」と本音を吐露
  • 指揮官が他球団の監督に助言を求めるなど、手厚いサポート体制を敷いている
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