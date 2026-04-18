今井はメジャーへの順応に苦労しているようだ(C)Getty Imagesアストロズの今井達也は開幕から3度先発登板した後、右腕の疲労により負傷者リスト（IL）登録となり、メジャーデビューイヤーは苦しいスタートとなっている。また今井自身が、環境への適応に戸惑いがあるとも口にするなど、プレー以外でも困難を強いられているようだ。【動画】え？逆方向に変化？「正統派ではない」今井のスライダーを見る今季、日本からポスティ